मलसिया सरकारले कोरोना भाइरसको परिक्षण गर्नलाई तेकेका हस्पिटलहरु

यदि संक्रमित भएको शका लागेमा Communicable Disease Control branch को सम्पर्क नं १३००२३२२७२ मा फोन गर्नहुन अनुरोध छ ।

मलेसिया सरकारले कोरोना भाइरसको परिक्षण गर्नलाई विभिन्न ठाउँमा निम्न हस्पिटलहरु तोकेको छ ।

Malaysia has 26 places/hospitals to check/manage positive/negative infection of covid, amongst others is (2019-nCoV)

●(Hospital tuanku Fauziah)kangar Perlis

Tel: 04-9738000

● (Hospital Pulau Pinang)Penang

Tel: 04-2225333

● (Hospital Raja Permaisuri Bainun)Ipoh Perak

Tel: 05-2085000

● (Hospital Sungai Buloh)Selangor

Tel: 03-61454333

● (Hospital Kuala Lumpur)

Tel: 03-26155555

● (Hospital Tuanku Ja’afar)Seremban Negeri Sembilan

Tel: 06-7623333

● (Hospital Melaka)Melaka

Tel: 06-2892344

●(Hospital Sultanah Aminah)johor Bahru

Tel: 07-2231666

●(Hospital Tengku Ampuan Afzan)Kuantan Pahang

Tel: 09-5133333

●(Hospital Sultanah Nur Zahirah)terengganu

Tel: 09-6212121

● (Hospital Raja Perempuan Zainab II)Kota bharu

Tel: 09-7452000

● (Hospital Kuala Krai)kelantan

Tel: 09-9666333

● (Hospital Tumpat)kelantan

Tel: 09-7263000

●(Hospital Sultanah Bahiyah)alor Setar

Tel: 04-7406233

●(Hospital Sultanah Maliha) langkawi

Tel: 04-9663333

● (Hospital Labuan)Tel: 087-423922/423919

●(Hospital Queen Elizabeth) Sabah

Tel: 088-517555

● (Hospital Duchess Of Kent, Sandakan)

Tel: 089-248600。